Tardelli: “Juve squadra senza idee e senza leader in campo”

L'ex calciatore ha analizzato la giornata europea delle squadre italiane e i loro impegni

L'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana MarcoTardelli, ha parlato attraverso le colonne del quotidiano LaStampa, analizzando la giornata europea delle squadre italiane, criticando pesantemente la Juventus: "Una giornata di Champions più che positiva con risultati che tengono accesa la speranza di un passaggio del turno da parte di tutte le italiane.Quella che non riesce a divertirci è la Juventus. Incapace di trovare quella continuità che pure speravamo avesse finalmente riacciuffato in campionato. E invece è arrivata una sconfitta pesante e umiliante contro il Chelsea che ha fatto da padrone per tutta la gara. Giocatori bianconeri assenti in fase di attacco e a centrocampo. In fondo, può sembrare un paradosso, ma la difesa è forse sembrato il settore migliore. Una squadra senza idee, senza un leader in campo e soprattutto senza un fuoriclasse che possa determinare nonché nascondere i problemi di un gruppo che sembra ormai andare alla deriva. Qualcosa si è rotto e credo che bisognerebbe intervenire rapidamente e drasticamente".