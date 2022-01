Tardelli: “Juve in confusione negli ultimi anni, i giocatori si sentono persi”

L'ex giocatore della Juventus ha analizzato la partita disputata dai bianconeri contro i nerazzurri e valevole per la finale della Supercoppa Italiana

"Non è stata certamente spettacolare l'ultima finale di Supercoppa, giocata da due squadre diverse sul campo e nella rosa. I nerazzurri coperti e completi in tutti i reparti con un gioco corale ed offensivo quasi perfetto. Determinati, in fiducia e consapevoli della propria forza. I bianconeri invece in confusione, senza idee, con un approccio solo difensivo teso ad arginare gli attacchi avversari basandosi sul contropiede, nella speranza di arrivare ai rigori. Le tante assenze della squadra di Allegri si sono fatte sentire, ma tutto questo non può giustificare un tale atteggiamento. Se speri nel colpo del singolo alla fine tutto diventa difficile. La sensazione dall'esterno è che non sappiano cosa fare, che non esista un'idea di gioco ed a volte i giocatori bianconeri si sentano come persi. L'Inter ha strameritato la vittoria e la mano di Simone Inzaghi si è vista eccome. Insomma una squadra solida in tutti i reparti, difesa, centrocampo ed attacco. Ma soprattutto a livello dirigenziale visto che non era facile ricostruire un puzzle subito vincente. Hanno fatto scelte giuste coraggiose e lungimiranti, una capacità straordinaria di girare pagina senza pensarci troppo su. Questa è la differenza con la Juventus, dove negli ultimi anni la confusione la fa da padrona. Chi decide, chi comanda. La partenza di Marotta ha lasciato un vuoto non ancora colmato, forse è arrivato il momento che qualcuno cominci a rifletterci su".