Tardelli: “Dybala ultimamente troppo discontinuo, Vlahovic acquisto per il futuro”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato dei movimenti di mercato della Vecchia Signora e del futuro che attende la squadra di Andrea Agnelli

VLAHOVIC - " È un acquisto importante, il giocatore del momento : molto giovane, e questo significa che si sta preparando anche il futuro. Ma lo dico subito, così ci togliamo il pensiero: la Juve ha bisogno anche di altro. Soprattutto a centrocampo: qualcuno che aiuti di più Locatelli, che è una sicurezza pensando al domani, ma da solo non basta. Le qualità tecniche sono evidenti, però ha soprattutto quella che serve di più alla Juve: è uno che la butta dentro. Ma a me piaceva anche quando non faceva gol: si vedeva che aveva qualcosa di speciale. Credo che di testa possa segnare ancora di più. Ma ha 21 anni, può crescere in tutto ciò che fa. E alla Juve avrà altri giocatori accanto: di quelli che se ti alleni con loro migliorano le tue qualità".

DYBALA - "Uno come Dybala non è mai di troppo ma deve dare quello che ha, dimostrare di valere quello che chiede. Il contratto è un discorso a parte: se la vedranno la Juve e il suo procuratore e la Juve non rinnoverà se penserà che le richieste siano eccessive. Però ultimamente Dybala non è stato il leader di cui la Juve ha bisogno: troppo discontinuo, condizionato non so se dal Covid o dalla vicenda del suo rinnovo. Neanche Ronaldo prendeva i compagni per mano, però faceva 30 gol".