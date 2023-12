Tardelli: “Contro il Genoa nulla di nuovo. Alla Juventus manca il gioco”

Ospite a Novantesimo Minuto, Marco Tardelli ha commentato la performance della Juventus contro il Genoa . Per l'ex allenatore e giocatore, la partita contro i rossoblù avrebbe palesato i soliti difetti della squadra di mister Allegri . In particolare, mancherebbe un idea di gioco propositiva e votata al controllo del gioco. Ecco cosa ha detto:

"Non me l’aspettavo, è mancato quello che manca sempre: il gioco. Si vede poco. È un gioco difensivo che ha possibilità offensive con Chiesa e Vlahovic. Ma non segnano, hanno quattro attaccanti che non segnano. Per ora hanno segnato difensori e centrocampisti. Quando ti capita un intoppo però pareggi".