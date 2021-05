Tanti augurio Mister Pirlo!

Il tecnico bianconero festeggia oggi il suo compleanno

La Juventus scenderà questa sera in campo nella finale di Coppa Italia in programma al Mapei Stadium contro l'Atalanta. I bianconeri sono chiamati a vincere per riscattare una stagione non del tutto positiva, che li vede ancora in lotta per cercare di accedere alla prossima Champions Legue, con tutto che si deciderà domenica durante l'ultima giornata del campionato.