Tanti auguri Rodrigo!

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur è con la sua nazionale a giocare la Copa America. Ieri sera la sua selezione ha trovato il primo successo nella competizione, vincendo per 2-0 contro la Bolivia: autogol di Quinteros e rete di Cavani, con Bentancur che ha festeggiato il suo compleanno con una vittoria: sceso in campo al 61' rilevando De La Cruz, il calciatore ha giocato una buona mezz'ora, porranno a casa il risultato per la sua nazionale. La Juventus ha voluto fare gli auguri al suo calciatore, con un messaggio postato sul suo sito internet.

"Un compleanno di lavoro, più che mai, quello di Rodrigo Bentancur.

Il talentuoso centrocampista bianconero è impegnato con la sua Nazionale, peraltro proprio in queste ore, nell'avventura in Copa America 2021, e proprio oggi spegne 24 candeline.

Solo 24 anni per lui ma una storia bianconera già lunga e non priva di grandi soddisfazioni. Rodri è bianconero dal 2017 e ha già messo in bacheca 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, con una presenza diventata man mano fissa nel centrocampo juventino. Un palmarès, il suo, che si aggiunge ai due Campionati e alla Coppa d'Argentina alzati con il Boca, prima di arrivare in Italia.

Sappiamo che oggi ci sarà poco tempo per festeggiare, per lui, ma siamo sicuri che i nostri auguri gli arriveranno dall'altra parte dell'Oceano.

Feliz Cumple, Rodri!" (Juventus.com)

