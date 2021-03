Tanti auguri Merih Demiral: “Un trascinatore”

Il difensore compie oggi gli anni. Gli auguri della Juventus

La Juventus è attesa da dei giorni di fuoco, con le partite contro Lazio e Porto che segneranno il proseguo della stagione dei bianconeri. A partire da domani infatti, quando all'Allianz Stadium arriverà la Lazio, i bianconeri non poteranno più permettersi di sbagliare se vorranno rimanere attaccati al treno delle prime della classe. La partita con il Porto poi sarà cruciale per il proseguo dell'avventura in Champions League, con gli uomini di Andrea Pirlo che saranno chiamati a ribaltare il risultato d'andata maturato al Do Dragao, dove hanno perso per 2-1.