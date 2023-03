Tanti auguri Carlo Pinsoglio

La Juventus scenderà questa sera in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i bianconeri giocheranno in Germania contro il Friburgo, ed avranno questa sera due risultati su tre a disposizione. Grazie all'1-0 dell'andata infatti, i bianconeri partiranno avvantaggiati.

"Compie 33 anni Carlo Pinsoglio. Oggi è un giorno importante, la Juve è attesa da una partita cruciale per la stagione, l'ottavo di ritorno di Europa League contro il Friburgo. Ma è anche importante, in casa bianconera, per un compleanno speciale, quello di Carlo Pinsoglio. Non c'è bisogno di spiegare perchè Pinso è uno di noi: la sua presenza, la sua costanza, il suo essere un pilastro della squadra, dentro e fuori dal campo, ogni giorno. E allora a Carlo diciamo due cose: la prima, ovviamente, è tanti auguri da parte di tutti noi, con il cuore. La seconda è... Dai un po' eh!" (Juventus.com)