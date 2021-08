Tanti Auguri Capitano!

La dedica dela Juventus a Chiellini

La Juventus scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta nell'amichevole dell'Allianz Stadium, riaperto per l'occasione al 50% della sua capienza. I tifosi bianconeri avranno così modi di riabbracciare la squadra, e di fare gli auguri al Capitano Giorgio Chiellini. Trentasette anni per il numero 3 della Juventus, con la società che gli ha voluto dedicare un augurio speciale.