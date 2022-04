Tanti auguri Angelo Alessio, doppia vita da vincente nella Juventus

Oggi è il compleanno di Angelo Alessio, ex giocatore e allenatore in seconda della Juventus, protagonista del fortunato ciclo Conte.

Il 29 aprile di 57 anni fa nasceva a Capaccio, in Campania, Angelo Alessio. Prima calciatore, il classe '65 inizia la sua carriera nell'Avellino, prima di passare nel 1987 alla Juventus. Con i bianconeri resterà fino al 1992, con una stagione in prestito al Bologna, l'annata 1988-89. A Torino Alessio riesce a vincere due trofei, ovvero una Coppa UEFA e una Coppa Italia, oltre a 21 reti in oltre 140 presenze. Nel 1992 poi il passaggio prima al Bari e poi al Cosenza, in Serie B, prima di chiudere la carriera nel Modena a fine anni '90.

L'ex centrocampista si concentra poi sulla carriera di allenatore, esordendo come mister delle giovanili del Napoli. Nel 2004 arriva la prima esperienza come tecnico di una prima squadra, l'Imolese, seguito dall'avventura alla Massese, esperienza non positiva, vista la retrocessione in C2. Nel 2008 Alessio passa alla SPAL, portando a termine una parte di stagione importante, prima di diventare il vice di Antonio Conte al Siena. Con il mister pugliese arriva la vittoria del campionato con i bianconeri, prima di passare alla Juventus, la parentesi più importante della carriera del classe '65. Nei tre anni con la Vecchia Signora, il tecnico campano, riesce a conquistare tre Scudetti, guidando anche la compagine bianconera in occasione della squalifica proprio di Conte per il processo calcioscommesse.

Con l'addio dell'attuale allenatore del Tottenham, anche Alessio saluta la Juventus per la seconda volta, passando prima alla Nazionale italiana ed infine al Chelsea. Nel 2019, però, l'ex Bologna decide di proseguire da solo la sua carriera, separandosi così da Conte dopo 8 anni. L'ex centrocampista diventa tecnico del Kilmarnock, squadra scozzese, ma dopo soli 6 mesi viene esonerato. Nel 2021 Alessio diventa assistente all'Estheglal, club iraniano, ma, a tempo di record, dopo neanche un mese, passa al Persija, in Indonesia, rosa che ha allenato fino a luglio del 2022, quando l'ex Cosenza ha lasciato la squadra, e ad oggi Alessio è svincolato.