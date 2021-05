Tancredi: “Buffon portiere più forte che abbia mai visto giocare. Nel 2006 meritava il Pallone d’Oro”

L'ex portiere ha parlato

TORINO - Franco Tancredi, ex portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo di vari argomenti, tra cui il tema portieri menzionando anche quelli della Juventus. Queste le sue parole: "I portieri ti devono portare 12-13 punti e farti perdere al massimo un paio di partite. Da noi ci sono portieri molto interessanti, Cragno, Meret, Gollini, poi c'è Donnarumma che è un altro discorso. Con gli estremi difensori stranieri rimani in bilico, perché devi lavorarci subito, devi strutturarlo, ci potrebbero essere problemi di comprensione. A me piace tanto Meret, può essere un buon investimento. E' impossibile però che non si trovi un ragazzo pronto dalle giovanili, nei vivai ci devono essere i preparatori bravi, i migliori in circolazione. Mia esperienza in Cina? Quando andai ad allenare Buffon e poi Casillas, ero convinto che i problemi te li levassero. In Cina è stata un'esperienza bellissima, a Nanchino, il presidente era Suning, era una situazione particolare, perché potevano solo giocare i portieri cinesi.