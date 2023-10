Tameze: “Fanno male i due gol presi da calcio d’angolo”

Adrian Tameze , calciatore del Torino , ha detto la sua dopo la sconfitta con la Juventus nel derby per 2-0. Ecco le sue parole sulla partita di ieri e sui gol subiti dalla squadra granata nel secondo tempo: "A far male sono questi due gol che abbiamo preso su calcio d'angolo.

Era una partita aperta, senza quelli non potevamo sapere chi avrebbe vinto. Noi lavoriamo tanto e adesso c'è la sosta, quindi abbiamo tempo per lavorare, almeno per chi resterà qua.