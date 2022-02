Tacchinardi: “Siamo sicuri che Allegri sia ancora un top?”

L'ex giocatore della Juve ha parlato

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento della Juve. Queste le sue parole: "Mourinho e Allegri? Nessuno penso che qualcuno non possa dire che non sono stati grandi allenatori. Ma oggi lo sono ancora? Ho visto la Juve un po' in crescita di intensità, ma non mi è piaciuta l'analisi su Vlahovic dopo la partita. Non è vero che non ha giocato bene col Torino perché non è abituato a giocare tre partite a settimana non mi basta, serve una spiegazione tattica diversa che evidentemente non ci ha detto. Mourinho che fa il gesto della cornetta? Non mi piace. Siamo sicuri che siano ancora top? Non so se hanno la presunzione di pensare al loro passato o non trovano le soluzioni magari perché sono rimasti ancorati al passato. I loro comportamenti mi fanno strano.