Tacchinardi: “Milan sulle gambe, Inter e Juve hanno qualcosa in più”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero ai microfoni di TMW

"Milan? Io ho giocato in Intertoto, un'esperienza simile ai preliminari di Europa League che ha dovuto affrontare la squadra rossonera. Quando arrivi a febbraio non ne hai più, sei fisicamente cotto. E poi è normale anche il calo mentale. Magari non ha la rosa migliore, perchè Inter e Juventus hanno qualcosa in più, ma comunque è una squadra sulle gambe. Giocano sempre e riposano poco, gli indizi di una crisi ormai sono tanti. Quarto posto a rischio? La squadra di Pioli sta facendo un campionato straordinario. Ora devono cercare di non mollare, perchè se non dovessero arrivare tra le prime quattro a fine anno non direi che è una stagione fallimentare, però...La stagione vera inizia ora. E' un momento difficile, ma bisogna tenere botta. Inter favorita? Conte ha a disposizione una grade squadra. L'uscita dalle competizioni europee è dovuta anche ai numerosi esperimenti fatti in stagione. In corsa ha capito che più va avanti a giocare con la sua idea e più ottiene risultati".