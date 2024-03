Tacchinardi: “Mi aspetto di più dai calciatori, è ora di svegliarsi”

La Juventus sta vivendo un momento della stagione sottotono, con i bianconeri che hanno perso il secondo posto ai danni del Milan e che stanno faticando in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di ripartire dalla partita contro il Genoa , in programma domenica alle 12:30 all'Allianz Stadium, che i bianconeri dovranno a tutti i costi vincere.

L'ex giocatore Alessio Tacchinardi , ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere di Torino, ai quali ha parlato del momento e del futuro della Vecchia Signora: "Mi aspetto di più dai calciatori, va cambiato l’andazzo: è ora di svegliarsi, rimboccarsi le maniche e pedalare . E spero che Giuntoli possa lavorare al meglio in una società dove oggi non capisco bene chi sia al comando . C’è da ricostruire una squadra competitiva, tenendo vivo quel fuoco della passione che i tifosi hanno saputo riaccendere. Mi fido di Giuntoli, quell’entusiasmo va cavalcato".

"Questione allenatore? Io voto Antonio Conte, un top che ama la Juve. Torino è casa sua. È in un momento della vita in cui potrebbe pensare davvero a un’altra avventura in bianconero. In alternativa, Thiago Motta andrebbe sicuramente bene".