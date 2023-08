Tacchinardi: “Lo scambio Lukaku-Vlahovic farebbe tutti contenti”

La Juventus terminerà questa notte la tournée in America : i bianconeri, dopo 20 giorni oltreoceano, faranno ritorno a Torino al termine dell'ultima amichevole in programma negli States. La squadra di Massimiliano Allegri scenderà infatti in campo nella notte italiana contro il Real Madrid , per un'amichevole di grande prestigio contro la squadra di Carlo Ancelotti.

I bianconeri continueranno poi la loro preparazione alla Continassa , per arrivare al meglio ai nastri di partenza della Serie A , con l'esordio in programma il 20 agosto allo stadio Friuli di Udine contro l' Udinese . In vista di questo, Cristiano Giuntoli sta lavorando sul mercato, e da molto si parla di un possibile scambio con il Chelsea tra Vlahovic e Lukaku.

A parlare del possibile affare è stato l'ex bianconero Alessio Tacchinardi, che ha detto la sua intervistato dai microfoni de La Stampa: "Se si dovesse completare, credo che questo scambio possa fare tutti felici. La Juve perché troverebbe un centravanti più giusto per Allegri, Vlahovic perché non si è mai espresso al meglio in bianconero, Lukaku perché avrebbe la miglior occasione possibile per rilanciarsi. Nel calcio di oggi conta solo il presente, come si fa a programmare se da un momento all’altro può arrivare un club dall’Arabia Saudita a stravolgere tutto? È solo un esempio, per far capire che se alla Juve pensano di poter vincere lo scudetto con Lukaku anche sacrificando Vlahovic, per di più ottenendo soldi importanti per il bilancio, allora fanno bene".