Tacchinardi: “Locatelli sarebbe un grandissimo colpo. Ronaldo via? Bisognerebbe prendere Messi…”

L'ex giocatore ha parlato

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Tuttosport: "Locatelli alla Juve? Assolutamente sì, sarebbe un grandissimo colpo per i bianconeri che, negli ultimi due anni, hanno avuto difficoltà proprio a centrocampo. Però... Locatelli è fortissimo, pronto per indossare una maglia pesante come quella della Juve, ma ha determinate caratteristiche, è un cucitore di gioco e ha bisogno di avere accanto a sé giocatori di gamba e passo. Non conta soltanto lui, ma anche chi gli sta attorno. Se, per esempio, Allegri giocherà a due a centrocampo, metterei vicino a Locatelli uno come Rabiot, l’ultimo Rabiot apparso in netta crescita, anche se il sogno resta Pogba. Non prenderei, invece, Pjanic perché è simile a Locatelli. Ronaldo? Sì, io lo terrei, a determinate condizioni. Non ne faccio un discorso economico, ma esclusivamente di gioco: c’è bisogno di un CR7 affamato, super motivato, che accetta anche la panchina e non decide sempre lui dove giocare. Se invece è Cristiano che se ne vuole andare, allora punterei su uno scambio, perfetto sarebbe quello con Pogba, o con quei soldi prenderei un altro fuoriclasse.