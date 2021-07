Tacchinardi: “Locatelli alla Juventus crescerebbe ancora di più, deve avere più possesso”

L'ex giocatore ha parlato

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui i bianconeri: "Locatelli per tanti non è ancora quel giocatore forte che dovrebbe essere. ha bisogno di un sistema di gioco particolare. Alla Juventus crescerebbe ancora di più, deve avere più possesso, come succede col Sassuolo. Sono curioso di vederlo alla Juventus. Anche Correa è stato esaltato dallo schema di Inzaghi, ma nel 4-3-3 di Sarri farebbe fatica. Per me non basta un giocatore poi a sinistra, perché gli esterni per Sarri sono fondamentali. Arrivare con Allegri sarebbe un completamento, ma non basta. De Zerbi gli ha dato autostima, ma ora va con un tecnico vincente di natura e può completarsi".