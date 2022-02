Tacchinardi: “La Juve può raggiungere il quarto posto, ha preso due giocatori che spostano”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW circa la partita di ieri dei bianconeri contro il Verona in cui la Vecchia Signora si è imposta all'Allianz Stadium per 2-0 grazie alle reti all'esordio di Vlahovic e Zakaria: "La Juve può lottare per il quarto posto? Per il quarto posto sì, ha preso due giocatori che spostano gli equilibri delle partite. Vlahovic è il terminale che mancava a questa squadra e si è visto, tutti stavano al posto giusto. Nei primi 4 deve arrivare non per forza ma deve puntarci e credo che alla fine ci riuscirà. L'Atalanta è il leggera crisi, ma la Juve ieri ha dato delle risposte sul campo. Ha ritrovato ferocia, ambizione, a petto in fuori. Per lo Scudetto non ce la fa, ma è tornata la Juve che può fare paura un po' a tutti.

Gioco della Juve? Non avrà mai i picchi di gioco di Napoli e Inter questo è chiaro. Allegri non è l'allenatore che gli piace il gioco, non ha mai esaltato per questo, anche quando vinceva gli Scudetti e lo abbiamo visto tutti quanti. La Juve non si vedrà mai quel gioco del Napoli, non gli interessa, vuole vincere e basta. E ha vinto. Ho rivisto la Juve finalmente. Ieri ho rivisto la Juve di Allegri. Mi sembra ingeneroso dire che sia a livello di altre che sono dietro.

Allegri giocando così è arrivato in finale di Champions due volte ed i numeri parlano per lui. Vlahovic? Quelli forti entrano e fanno la differenza, non sentono il peso della maglia. A vent'anni se sei forte si vede, lo percepisci ed il serbo è uno di questi. Morata ha bisogno di un Tevez, gli è arrivato uno con quelle caratteristiche ed eccolo come gioca ora. Vlahovic ha le spalle grosse per diventare un numero uno".