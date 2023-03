Tacchinardi: “Non ho visto una bella Juventus contro la Roma”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla situazione dei bianconeri, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Contro una Roma senza attaccanti, che ha giocato sulla difensiva, non ho visto una bella Juve. Avrei voluto vedere una squadra più arrembante, non capisco quella mancanza di intensità e di continuità durante il match. Era reduce da un derby giocato molto bene, è un vero peccato. Non c'è, a mio parere, quella mentalità vincente che ti permette di fare la partita su tutti i campi, che solo a volte - e non sempre - è presente e si intravede.

La Roma di Cremona ha giocato una partita molto timida, per questo mi aspettavo un qualcosa di più. La partita dopo il derby era quella del siamo cresciuti, invece manca ancora quello step successivo. Sono d'accordo con Allegri quando dice che ha 50 punti, ma per il valore della rosa questa Juve non può essere così distante dal Napoli. Questa è una squadra che ha vinto una sola partita in Champions, ora vediamo in Europa League dove può arrivare. Non voglio parlare del gioco, non mi interessa, qui però bisogna fare un salto di mentalità vincente. Allegri può aiutare in questo.

Allegri è stato un vincente, lo dico al passato poiché il presente lo devi sempre dimostrare. E' uno di quelli che ha vinto di più, quindi sa il significato di mentalità vincente. Con la Roma non ho visto questo, per vincere la Coppa Italia e l'Europa League devi maturare in tal senso. L'atteggiamento dell'Olimpico mi ha un po' sorpreso, la Juve sembrava stesse maturando lentamente e invece continua a fare dei passi indietro. Non ho mai l'impressione che arrivi una schiacciasassi: quando mette la quinta è temibile e forte, quando gioca in terza e rallenta fa un enorme fatica. Non riesco a comprendere il perché non riesca ad essere a livello delle grandi squadre, il Napoli è vero che ha perso con la Lazio ma per batterlo devi sudare".