Tacchinardi: “Juve? Ora la palla passa a Giuntoli. Sta a lui capire cosa fare”

"Contro il Napoli è stata una gara divertente. La Juventus mi ha convinto al Maradona, peccato per qualche occasione sbagliata di troppo. La squadra è crollata mentalmente e non ha neanche più provato a stare alle spalle dell'Inter: ha steccato tra Empoli, Udinese ed i nerazzurri. I calciatori non hanno dato quel qualcosa in più quando si è alzata la posta in palio".