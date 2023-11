Tacchinardi: “L’effetto Stadium deve essere un’arma in più”

Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juve , ha detto la sua a TMW. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Quella voglia di buttar giù dalla torre la squadra che sta meglio, che ha più certezze, che è più in forma. La voglia di provare a riuscire di colmare quel gap lì, la fame anche di uno stadio che ha voglia di tornare ad essere protagonista.

L'effetto Stadium deve essere un'arma in più dopo anni non belli, giocare una gara così importante è sicuramente uno stimolo grosso. C'è una rivalità importante poi, inutile girarsi intorno.

L'Inter? La bravura, la rosa, il giocare a memoria di una squadra che ha un centrocampo pazzesco, due attaccanti che fanno paura, una difesa forte... Non si arriva in finale di Champions per caso, deve temere tutto dell'Inter: Thuram che è un giocatore che in campo aperto fa malissimo, Lautaro che è decisivo dappertutto, la forza del centrocampo e la forza di una rosa intera allenata benissimo e organizzatissima".