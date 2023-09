Tacchinardi: “La Juve di ora ha le idee chiare. Mentalità diversa”

Ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione radiofonica Maracanà, Alessio Tacchinardi ha parlato di questo inizio di stagione degli uomini di Allegri. In particolar modo si è soffermato su Juventus-Lazio: "Sicuramente una Juve più propositiva, con più fame, che ha capito il valore che deve avere questa società e la maglia in tutte le partite. La Juve quest'anno non ha scuse, deve provare a vincere, deve giocare con quella fame. Magari poi non vincerà, ma deve giocare così. L'arrivo di un ds come Giuntoli con le idee chiare è fondamentale. Credo sia stato molto chiaro anche con Allegri. Negli ultimi anni la Juventus non è piaciuta, ora le idee chiare ci sono. La Juve ha cambiato mentalità e si vedono i risultati. Come rosa è forte, ha una partita a settimana e quella partita deve mangiarsela da subito. E poi vedo qualche idea diversa".