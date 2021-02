Tacchinardi: “Juve, che occasione persa a Napoli! Se Ronaldo non segna…”

TORINO- Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha fatto il punto sulla lotta scudetto: “A Napoli la Juve ha perso un’occasione molto importante. Gli azzurri stavano attraversando un periodo di difficoltà e il primo tempo andava approcciato in maniera sicuramente diversa. Il rigore ha determinato il risultato. In serata poi, a La Spezia, il Milan ha fatto una bruttissima partita. Contro l’Atalanta c’erano già stati degli indizi, stavolta ha perso pesantemente. E ora arriva il derby con tutta la cattiveria che porterà l’Inter.

Sconfitta del Milan? Bisogna fare i complimenti a Italiano. Un allenatore che ha fatto molto bene ovunque ha allenato, che ha fatto una gavetta seria. Romagnoli dice che hanno sottovalutato la gara, ma il Milan va in grande difficoltà con chi gioca sopra il suo ritmo. E’ stata una follia visto che c’erano in programma Napoli-Juve e Inter-Lazio e in calendario ora ci sono prima il derby e poi la Roma. Situazione dei giallorossi? Onestamente non li vedo candidati per lo scudetto. A Fonseca però vanno fatti solo complimenti per il lavoro che sta facendo nonostante le tante difficoltà. Ha bisogno di un maggior sostegno dei tifosi, mentre vedo grande freddezza, soprattutto alla vigilia di sfide importanti.

Napoli? Se penso ad inizio campionato, al mercato fatto e al valore della rosa, se non arrivasse quarto sarebbe una delusione. Le problematiche ci sono, ho visto una squadra in grande difficoltà contro la Juventus, che però non è riuscita ad approfittarne. Dybala? Il rientro può essere decisivo. Morata non è più decisivo come ad inizio stagione. Forse era strano vederlo segnare così tanto perchè non è mai stato un vero e proprio cannoniere. Se Cristiano Ronaldo non segna questa squadra ha grandi problemi. Non capisco perchè a gennaio non sia stata presa un’altra punta”.