Tacchinardi: “Juve in confusione, non vedo Allegri manager”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Juve? C'è tanta confusione. Sono stato in una società con punti di riferimento. Secondo me dare pieni poteri ad Allegri non mi convince molto. Allegri ha il pregio di avere carattere, avrei visto meglio Conte come manager, non ci vedo Allegri. Serviva magari una figura in appoggio."