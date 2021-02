Tacchinardi: “Fagioli ha personalità, ma non deve sentirsi arrivato”

Le parole dell'ex centrocampista sul giovane regista bianconero, che con il Crotone potrebbe debuttare in Serie A

Vigilia di campionato per la Juventus , che dopo le sconfitte contro Napoli e Porto, domani sera ospiterà all'"Allianz Stadium" il Crotone fanalino di coda. Diversi assenti per infortunio tra le fila del club bianconero, con Andrea Pirlo che sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto il giovane Nicolò Fagioli, che contro la SPAL in Coppa Italia ha fatto il suo esordio in prima squadra. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato del giovane regista della "Vecchia Signora":

Fagioli? Io penso che, in una situazione come quella attuale che stanno vivendo i bianconeri, Lippi mi avrebbe fatto esordire lo stesso perchè ero un giovane che aveva personalità. A me sembra che anche Fagioli sia un ragazzo di personalità, ma quello può saperlo soltanto Pirlo in allenamento. Lo vedi subito se un ragazzo è comodo o se al contrario si logora quando c'è bisogno di alzare l'asticella. Un giovane che gioca nella Juve non deve mai sentirsi arrivato, ma deve essere sempre più ambizioso. I vecchi ti rispettano solo se hai gli attributi. Era così per me con Vialli e Ravanelli e sarà così per Fagioli con Cristiano Ronaldo e Chiellini. Chiesa? La differenza con Kulusevski, al momento, la fanno la spavalderia e la positiva ignoranza che sta mettendo in campo l'ex viola".