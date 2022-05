Tacchinardi: “Dybala non è quello di tre anni fa, Chiellini umile”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha analizzato la stagione della Juventus, con un riferimento a Dybala e Chiellini.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della stagione del club bianconero. Ecco le sue parole su Dybala: "Guardando solo al campo oggi Dybala non è il giocatore di tre anni fa. Oggi è un giocatore che ha un talento straordinario ma a cui manca qualcosa. Ripensando anche alla finale di Coppa Italia l’argentino non è stato decisivo. Dybala aveva alzato il livello ed aveva dimostrato di essere un fenomeno, ma poi si è un po' perso. Starebbe bene in tutte queste tre anche a Napoli. Bisogna sempre vedere il campo perché per ora deve ritornare al suo livello di qualche anno fa".

Su Chiellini: "Io sono contento del siparietto che c’è stato nel post-partita della Coppa Italia. Sono stato contento dell’emozione e dell’umiltà con cui Chiellini ha parlato della Juventus. Per la Juventus da dopo l’addio di Buffon e questa possibile partenza si è un po' perso il cordone ombelicale tra mentalità Juventus e squadra. Chiellini infatti spiega che il problema dell'annata non è stato lo scontro diretto ma avere fame tutti i giorni andando al campo di allenamento. Secondo me questo è dovuto anche ai troppi stranieri, ora non voglio essere frainteso, non sto facendo una campagna con gli stranieri, ma la Juventus era caratterizzata da una grandissima italianità e da una mentalità ferrea".

Sul Napoli: "Secondo me non basta il terzo posto per dire che è stata una buona stagione. Mi dispiace dirlo perché la squadra gioca bene ed è davvero forte. Dispiace perché anche vedendo le ultime partite si è capito che la squadra ha avuto un qualcosa in meno nel momento in cui c’è stata pressione. Io pensavo potesse arrivare fino in fondo. Adesso che non ci sono più le pressioni per lo scudetto, il Napoli ha ricominciato a giocare bene. Insomma non una stagione fallimentare ma nemmeno una buona stagione".