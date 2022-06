Tacchinardi: “De Ligt mette le mani avanti, vuole capire il progetto”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi d'attualità calcistica. Tra questi c'è ovviamente la Nazionale . Gli Azzurri , dopo la pesante sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina , hanno iniziato il loro percorso nella nuova UEFA Nations League pareggiando per 1-1 a Bologna contro la Germania . Il primo commento dell'ex centrocampista della Juventus è proprio sulla rivelazione della serata del Dall'Ara: " Il pensiero va a Gnonto . Una spolverata di entusiasmo ci vuole. Però andiamoci piano , è molto giovane. E' un ragazzo che si è messo in gioco, umile, questo mi piace molto . Spero raggiunga il massimo, ma già sento commenti esagerati . Ho preso lui come esempio perché, come altre Nazionali, dobbiamo provare certi profili. Certi ragazzi che arrivano in Primavera, quando escono fanno i fenomeni . Pensano di essere chissà chi e hanno un atteggiamento che li porta a chiedere già la Serie A, senza passare dalla B. Lui si è messo in gioco, ha rischiato, ha fame ".

In casa bianconera intanto stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate da Matthijs De Ligt ai media olandesi dal ritiro della sua nazionale: "Sta mettendo le mani avanti. O vuole arrivare a scadenza o vuole capire un progetto tecnico che negli ultimi anni non lo ha convinto. E' forte ma ha dei limiti in campo. Non è migliorato in tante cose, ma in prospettiva è uno forte. Non lo vedo come un leader, o quantomeno non lo è stato ancora. Magari con l'addio di Chiellini può fare un ulteriore step di crescita. Non mi sembra però che con Bonucci formi una coppia perfetta".