Tacchinardi: “Da oggi inizia un altro campionato”

L'ex bianconero ha parlato

Anche Alessio Tacchinardi torna a parlare della Juventus e della sconfitta subita contro il Benevento. Ai microfoni di TMW Radio rivela: "Oggi è come sparare sulla croce rossa. Da oggi inizia un altro campionato, i bonus sono finiti. Se la Juventus si rimette in pista, arriva tra le prime quattro e vince la Coppa Italia è un conto, altrimenti è ben altro. Contesto l'atteggiamento della Juventus ieri contro il Benevento. La squadra di Inzaghi veniva da un momento terribile, la Juve ha fatto vedere un atteggiamento già visto altre volte. Non riesco a capire come non abbia potuto far vedere un altro spirito. Si continuano a vedere errori, a partire dalla costruzione dal basso".