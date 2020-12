Tacchinardi: “Contro la Fiorentina brutta sconfitta, ma la Juve dirà la sua. Scudetto? Secondo me arriverà…”

TORINO- Nel pomeriggio di oggi, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo i giorni di pausa concessi alla squadra per festeggiare il Natale. L’obiettivo dei ragazzi di Andrea Pirlo è quello di preparare nel miglior modo possibile la sfida contro l’Udinese del 3 Gennaio, che a questo punto diventa una sfida fondamentale per il proseguimento della stagione juventina. Cristiano Ronaldo e compagni, in questo momento, si trovano al sesto posto in classifica con 24 punti conquistati in 13 partite giocate (quella con il Napoli è ancora da recuperare, si attendono comunicazioni ufficiali) a meno 10 dal Milan capolista, unica squadra ancora imbattuta in Serie A. Una situazione complicata, che mette in salita la strada che porta al decimo scudetto consecutivo. Questo momento è stato analizzato, ai microfoni di TMW, dall’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi:

"Contro la Fiorentina è stata una brutta battuta d'arresto. La squadra sembrava in grande crescita dopo un inizio difficile, ma sono convinto ancora che possa recuperare terreno. Un po' di deconcentrazione è normale, ci può stare, ma a certi livelli devi essere sempre sul pezzo, sempre focalizzato sull'obiettivo. Prima della Fiorentina la squadra mi era sembrata più solida, con uno spirito decisamente combattivo. La Juve resta forte, ma deve tirare fuori questa cattiveria, questo spirito. Quando ripartirà il campionato potrà dire ancora la sua. Quarto posto? Non scherziamo, o vince lo scudetto o arriva seconda. Vice-Morata? Ricordiamo che, in estate, lo spagnolo era considerato una terza-quarta scelta, mentre poi si è rivelato un grande acquisto, un giocatore indispensabile. A livello anagrafico, come suo vice, punterei su Milik, ma poi bisogna sempre capire quanto vuole incassare De Laurentiis da un giocatore che a breve sarà un parametro zero".