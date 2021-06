Tacchinardi: “Chiesa alla Juve è cresciuto tantissimo”

L'ex bianconero ha parlato del giovane talento Azzurro.

"Onore all'Austria. Entrambe le squadre volevano vincere ma non mi aspettavo un Austria con questa forza fisica. L'Italia si è impaurita della forza fisica di un'Austria che non si aspettavano. Abbiamo fatto i gol con giocatori che sono entrati dalla panchina questo vuol dire che c'è un grande gruppo. Potevamo fare qualcosa in più in attacco. Chiesa è il giocatore per queste partite. La Juventus lo ha fatto crescere tantissimo, anchd dal punto di vista della cattiveria. Mancini è l artefice di tutto questo. Complimenti all Italia ma anche all Austria".