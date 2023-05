Tacchinardi: “La Juve rischia di uscire da Bergamo con le ossa rotte”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato del match tra l'Atalanta e i bianconeri

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato del match tra l'Atalanta e i bianconeri: "Mi aspetto una super partita, è una finale. L’Atalanta è in gran condizione, mentre la Juve sembra uscita dall’influenza. I bianconeri che hanno battuto il Lecce di misura non basteranno contro la Dea. Servirà l’atteggiamento visto contro il Napoli, altrimenti la Juve uscirà da Bergamo con le ossa rotte. La squadra di Gasperini quando ha gamba e fiato può far dannare chiunque".

I bianconeri non battono la squadra di Gasperini da sei partite: "No, i numeri non mentono mai. Allegri dovrà trovare la strategia giusta per ritrovare il successo. Senz’altro i bianconeri, anche se non è proprio la loro caratteristica principale di quest’anno, dovranno giocare ai duemila all’ora per vincere contro l’Atalanta e arrivare lanciati alla semifinale di Europa League contro il Siviglia".

Chiosa finale sui singoli: "Punto su Di Maria. L’Atalanta gioca tanto uomo a uomo: se Angel “rompe” la pressione con la sua qualità, poi può inventare assist per Vlahovic o trovare la giocata personale. Anche Rabiot sarà determinante. Adrien ha la gamba per inserirsi e far male con i suoi strappi. Per l'Atalanta punto sul collettivo e l’organizzazione. Ma adesso Gasperini ha ritrovato uno Zapata letale e comunque può contare su una panchina di qualità. La Dea ha tanta varietà all’interno di una orchestra guidata da un grande allenatore".