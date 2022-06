Lecco, ufficiale: Tacchinardi è il nuovo allenatore. Il comunicato

L'ex centrocampista della Juventus, dopo l'esperienza da commentatore in tv, tornerà in panchina, nel club che aveva già allenato nel 2018.

Nuova avventura per Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista bianconero, che negli ultimi anni ha ricoperto principalmente il ruolo di commentatore in tv, è il nuovo allenatore del Lecco. Si tratta, fra l'altro, di un ritorno, visto che aveva già guidato il club nel 2018. Di seguito il comunicato: "Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’arrivo di Alessio Tacchinardi come nuovo allenatore della Prima Squadra bluceleste. Mister Tacchinardi nasce a Crema il 23 luglio 1975, città in cui inizia a dare i primi calci nel settore giovanile del Pergocrema prima di entrare ancora bambino nel vivaio dell’Atalanta. Parte da lì la sua straordinaria carriera da giocatore nella quale ha vestito le maglie di Atalanta, Villarreal, Brescia ma soprattutto della Juventus, club di cui è diventato una bandiera e con il quale ha vinto tanti trofei.

Dal 2014-2015 è anche opinionista sportivo per i canali Mediaset. La sua carriera da allenatore invece comincia nella natìa Crema, quando nel 2009 diventa l’allenatore della primavera del Pergocrema. Passa in seguito ad allenare gli allievi nazionali del Brescia. Nel 2013 assume l’incarico di allenatore della prima squadra della Pergolettese, ruolo che ricoprirà anche nel 2015 nel campionato di Serie D prima di lasciare i cremaschi nel 2016. Nel gennaio 2018 subentra sulla panchina della Calcio Lecco 1912 (in serie D) chiudendo la stagione al settimo posto e salvando la squadra. Nel recente passato, si è seduto sulle panchine del Crema in D e del Fano in C. Bentornato a Lecco, mister!".

La Juventus acquistò Tacchinardi dall'Atalanta nell'estate del 1994 per 4 miliardi di lire e fin da subito si conquistò uno spazio importante con il tecnico Marcello Lippi. Con la maglia bianconera, che ha vestito fino al 2005, ha vinto cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, la Champions League, la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa europea. Un percorso vincente straordinario. Ora la nuova sfida in Serie C.