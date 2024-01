Tacchinardi: “Allegri un fenomeno. La convinzione della Juventus è tanta”

Intervistato a Radio Bianconera, Alessio Tacchinardi ha parlato delle ambizioni della Juventus in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "La squadra è tornata finalmente a competere per qualcosa d'importante, è determinata, la cosa diventa interessare con l'aumento della pressione. La squadra gioca per vincere. Non so se alla fine conquisterà lo scudetto, ma la maglia bianconera impone di dare sempre il massimo. Nelle ultime stagioni questa cosa si era persa. Le altre sono staccate, la Juve invece è lì e in caso di passo falso dell'Inter può accadere qualsiasi cosa. La squadra di Inzaghi è forte, ma i bianconeri sono migliorati sotto ogni profilo: ritmo, gioco, singoli. La convinzione è tanta".