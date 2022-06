Tacchinardi: “Allegri-Campos? Mi ha fatto strano…”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi dell'attualità del calcio italiano. Ieri è diventata virale una foto che ritraeva Massimiliano Allegri a Montecarlo in compagnia di Luis Campos, fresco responsabile dell'area tecnica del Psg. Il commento dell'ex centrocampista della Juventussulla vicenda: "Questa cosa mi ha fatto strano. Se c'è amicizia è un conto. Io sono curioso del mercato che farà, per ora non si è mosso nulla. Sono curioso di capire da che blocco partirà questa Juventus dopo un'annata non buona. Serve un mercato in cui non si può più sbagliare".