Tacchinardi: “Alla Juve manca una figura tecnica in società”

L'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato della situazione che sta attraversando il club bianconero: "Stimo Di Maria come persona e calciatore, ma non sono assolutamente sulla sua linea. Tu giocatore ti prendi la responsabilità delle prestazioni, vai in campo e non te ne deve fregare nulla del -15, che poi magari i punti te li ridanno pure. Il suo mi sembra un alibi inaccettabile. Stiamo parlando della Juve, non di un club di Serie C in cui magari non vengono pagati gli stipendi e ti prendi anche la penalizzazione in classifica. Si sente la mancanza di una figura tecnica in società. Del Piero o Marchisio farebbero carte false per avere un certo ruolo nel club e in questo momento uno juventino doc in società sarebbe stato non solo una mossa mediatica, ma anche un aiuto concreto ad Allegri nella gestione".