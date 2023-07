Tacchinardi a tutto tondo: Vlahovic, Chiesa, Pogba e…

"Vlahovic è un attaccante che ha bisogno di un gioco diverso. È necessario un cambio di modulo. Chiesa deve capire se è un punto cardine del progetto Juve, non può iniziare la stagione spostandosi da un ruolo all’altro in campo. A me Federico piace tanto perché ha la juventinità dentro, ma se lo si mette seconda punta a giocare spalle alle porta di sicuro non viene fuori la sua qualità. Perdere Chiesa per 40-50 milioni di euro, per me sarebbe follia. Lui e Dusan sono importanti e mi auguro che la Juve non li perda. Poi, se dovesse andar via Vlahovic e dovesse arrivare Lukaku, la Juve non perde tanto".