T. Larghi: “Bremer contro il Napoli? Era reduce da un infortunio”

Thiago Larghi , ex allenatore di Gleison Bremer , ha detto la sua sulla situazione della Juventus , parlando a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' la sua prima partita sbagliata in Italia, può capitare anche ai migliori. Ho apprezzato la sua voglia di essere in campo, perché era reduce da un infortunio. Non è che adesso bisognerà cambiare opinione su Gleison per una prestazione negativa, il suo valore rimane immutato. E la difesa della Juventus farà tesoro degli errori commessi a Napoli.

Giusto parlare del singolo, ma non bisogna concentrarsi solo su di lui. Gli errori sono stati di squadra, lui e tutti gli altri compagni dovranno far meglio in fase difensiva. Hanno subito cinque gol, è vero, ma per otto volte di fila il pallone non l'hanno mai raccolto in fondo al sacco. E non è mai facile riuscirci per così tante giornate di seguito.