Szczesny: “Ci è mancata cattiveria, devono uscire le qualità umane”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Torino nella decima giornata del campionato italiano di Serie A. Il giocatore dei bianconeri ha presentato la sfida a pochi munti dal fischio d'inizio.

"Abbiamo passato una settimana non di livello, però ci siamo riuniti alla Continassa, e passando un po' di tempo insieme abbiamo lavorato e siamo carichi. Ci è mancata la cattiveria nei primi due mesi della stagione, e speriamo che una partita come questa, il derby, ci aiuta a tirarla fuori. È un momento difficile, siamo giocatori della Juve e dobbiamo essere pronti, dobbiamo far vedere le qualità umane più che quelle tecniche".