Szczesny: “Mio punto di forza sempre stato estraniarmi dai giudizi, positivi o negativi che siano”

Il portiere ha parlato

Poi il portiere si è concentrato sulla nazionale che, come detto, affronterà il San Marino prima che riprendano i maggiori campionati europei: "Per vincere e conquistare i tre punti dobbiamo tenere alta la concentrazione, evitare errori individuali come autogol o espulsioni che non servono, e che poi potrebbero determinare il risultato finale". Juventus che nel prossimo turno di campionato avrà un osso duro da battere: il Napoli di Luciano Spalletti. Azzuri che vengono da due vittorie in due partite, mentre in bianconeri hanno solo un punto in due match e cercheranno sicuramente di riscattarsi.