Szczesny: “In molti ci vogliono vedere morti, ma siamo molto più che vivi”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro il Milan il posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A, imponendosi per 3-1 a San Siro, e riducendo la distanza dai rossoneri in testa alla classifica a sette punti, con una partita, quella contro il Napoli, ancora da disputare. La Vecchia Signora si torva ora al quarto posto della classifica, con la Roma terza distante 3 punti, e l’Inter in seconda posizione distante 6. Le due squadre si affronteranno domenica all’ora di pranzo, con i bianconeri che potrebbero approfittare della sfida per recuperare punti almeno ad una delle due sudare, nel caso riuscissero a vincere la partita conto il Sassuolo.

I bianconeri hanno giocato una buona partita, rimanendo concentrati per la maggior parte del tempo, e sfruttando gli strappi di Federico Chiesa, ieri sera decisivo e in rete con una doppietta, propiziata da due assist di Paulo Dybala, uno dei quali fatto con il tacco. La Joya sta continuando a mettere minuti nelle gambe e sta piano piano trovando la migliore condizione, dopo l’inizio dell’anno condizionato dal COVID e dai fastidi all’intestino. Oltre ai due gol di Federico Chiesa, la terza reta è stata messa a segno da Weston McKennie, che ha rifinito la grande azione solitaria di Dejan Kulusevski.