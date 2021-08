Szczesny doveva essere ceduto?

redazionejuvenews

I due errori fatali nel match di domenica scorsa hanno fatto riaprire la polemica su Szczesny. Il portiere polacco contro l'Udinese ha commesso due "papere" che sono costate il pareggio alla Juventus. Nella prima l'estremo difensore ha sbagliato la respinta, per poi commettere un fallo ingenuo da rigore; nel secondo Szczesny è uscito dalla propria porta palla al piede perdendo palla e regalando la rete del momentaneo pareggio ai friulani. Nel post-partita, il tecnico Massimiliano Allegri non ha fatto sconti al polacco bacchettandolo un po': "Szczesny è un grandissimo portiere. Non è questione di errore tecnico, è questione che, quando vieni da un rigore commesso, in quel momento buttare la palla in tribuna non è una vergogna. Servirà da lezione anche a lui.

Noi abbiamo dei contropiedisti nati come Chiesa, Ronaldo, Cuadrado, Bernardeschi, Kulusevski e quando conquistiamo palla dobbiamo attaccare velocemente gli spazi, perché se invece veniamo attaccati, proprio per le caratteristiche di questi calciatori, rischiamo di lasciare i difensori a campo aperto". Come tutti i tifosi bianconeri sanno però Szczesny aveva già cominciato a fare "acqua" dalla seconda metà della scorsa stagione e si erano cominciati a fare molti nomi per sostituirlo tra cui quello del portiere campione d'Europa in carica, Donnarumma.

Come rivelato da molte testate pochi giorni fa, infatti, la Juventus aveva un accordo di massima con Donnarumma, ma prima avrebbe dovuto piazzare il portiere polacco, cosa che non è accaduta e quindi l'estremo difensore ex Milan ha deciso di accettare l'offerta del PSG. Poi le parole di Allegri nel ritiro pre-campionato hanno definitivamente messo in archivio la situazione Szczesny: "Resta con noi, è un grandissimo portiere". Dopo la prestazione di ieri però la stagione del polacco rischia di essere compromessa per mancanza di sicurezza e fiducia che, se vuole uscire da questa situazione che ormai va avanti da mesi, dovrà sicuramente ritrovare al più presto.