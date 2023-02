Szczesny convinto: “E’ la nostra opportunità per vincere un trofeo europeo”

Ieri la Juventus ha battuto 3-0 il Nantes, conquistando gli ottavi di Europa League. Il portiere bianconero è convinto di andare in fondo

Grande serata ieri per la Juventus, che ha battuto 2-0 il Nantes e si è qualificata agli ottavi di Europa League. Ai microfoni di Juventus TV, Wojciech Szczesny si è mostrato soddisfatto: "È molto importante, l’Europa League è un nostro obiettivo e un’opportunità di vincere un trofeo europeo. Era importante passare il turno giocando una partita molto bella e molto ordinata. È stata anche un po’ facile per come si è messa nel primo tempo con l’espulsione e due gol molto veloci. Abbiamo fatto un bel lavoro".