Svizzera-Italia 0-0: record assoluto di partite senza sconfitta per gli Azzurri

Le gare ammontano a trentasei

L'Italia Campione d'Europa di Roberto Mancini. è scesa ieri sera in campo per la seconda partita valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. che si terrà in Qatar nell'inverno del 2022. Gli Azzurri hanno pareggiato 0-0 contro la Svizzera, la stessa Nazionale che durante l'Europeo abbiamo incontrato alla fase a gironi battendola per 3-0. Ieri sera invece il risultato non si è scostato dallo 0-0 iniziale, con il portiere della Svizzera che ha respinto tutti gli attacchi Azzurri, che adesso sono costretti a vincere la partita di mercoledì contro la Lituania per non mettere a rischio il cammino verso la Coppa del Mondo.