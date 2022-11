Superlega, la UEFA si oppone ancora alla scissione: il comunicato

La UEFA, con un duro comunicato, ha negato ogni possibile apertura alla Superlega, nonostante la riforma dell'ultimo periodo.

La querelleSuperlega tiene ancora banco. La nuova proposta non convince ancora la UEFA, che in una nota, ha confermato la solita posizione contraria al nuovo progetto. Ecco il comunicato: "La UEFA ha accolto la richiesta di incontro di A22 Sports, un`impresa commerciale privata, offrendo oggi a Nyon la possibilità di rivolgersi a tutte le autentiche autorità rappresentative del calcio europeo. I vertici della UEFA, guidati dal presidente Aleksander Čeferin, e gli alti rappresentanti delle leghe nazionali, dei club, dei giocatori e dei tifosi, hanno sottolineato insieme che l`opposizione all` autoproclamata super lega rimane schiacciante oggi come dall`aprile 2021.

In linea con l`unità del calcio europeo, la UEFA e gli stakeholder del calcio partecipanti hanno nuovamente respinto all`unanimità le motivazioni alla base di progetti come l`ESL durante la discussione odierna. La UEFA e le parti interessate al calcio rimangono impegnate nei confronti dei fondamenti del calcio europeo, che si basano sull`apertura, la solidarietà e la meritocrazia e servono obiettivi più ampi di principi sportivi e di interesse sociale, piuttosto che di privilegio e auto-appartenenza. Questo approccio ha ricevuto il sostegno unanime della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, dell`Assemblea Parlamentare del Consiglio d`Europa e l`ampio supporto dei governi nazionali, delle istituzioni pubbliche e delle parti interessate in tutto il continente.

Oltre ai vertici UEFA, all`incontro hanno partecipato: • Luigi De Siervo, Lega Serie A – CEO • Javier Tebas, LaLiga – President • Mathieu Moreuil, Premier League – Director of Intl Football Relations • Donata Hopfen, Deutsche Fußball Liga (DFL) - CEO • Vincent Labrune, Ligue de Football Professionnel (LFP) – President • Nasser Al-Khelaifi, European Club Association (ECA) Chairman / UEFA Executive Committee Member / Paris Saint-Germain President • Karl-Heinz Rummenigge, ECA – Honorary Chairman / UEFA Executive Committee Member • Oliver Kahn, ECA – Vice-Chairman / FC Bayern CEO • Edwin Van der Sar, ECA – Vice-Chairman / AFC Ajax CEO • Dariusz Mioduski, ECA – Vice-Chairman / Legia Warszawa President • Aki Riihilahti, ECA – Vice-Chairman / HJK Helsinki CEO • Hans-Joachim Watzke, ECA – Board Member / Borussia Dortmund CEO • Miguel Ángel Gil, ECA – Board Member / Atletico de Madrid CEO • Michael Verschueren, ECA – Board Member / RSC Anderlecht Board • Domingos Soares de Oliveira, ECA – Board Member / SL Benfica CEO • Dan Friedkin, ECA – Board Member / AS Roma President • Charlie Marshall, ECA – CEO • Luca Percassi, Atalanta BC – CEO • David Aganzo, FIFPRO – President • Jonas Baer-Hoffmann, FIFPRO – General Secretary • Ronan Evain, Football Supporters Europe – Executive Director • Kevin Miles, Football Supporters` Association – CEO L`A22 Sports era rappresentata da Bernd Reichart, Anas Laghrari e John Hahn. I club inglesi non hanno potuto partecipare a causa della riunione programmata degli azionisti della Premier League".