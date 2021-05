Superlega, UEFA apre procedimento su Juventus, Real Madrid e Barcellona

Il comunicato UEFA

Il caso Superlega continua a produrre i suoi effetti sulla politica del calcio europeo. Dopo l'abbandono di praticamente tutte le partecipanti, il progetto Superlega sembra destinato a tramontare. Tuttavia, Juventus, Real Madrid e Barcellona non hanno ancora abbandonato ufficialmente la competizione. Arriva dunque la prima risposta ufficiale da parte della federazione europea, il cui presidente Ceferin ha già avuto modo di rilasciare dichiarazioni al veleno nei confronti dei sostenitori del progetto.

Questo il comunicato dell'UEFA, con cui è stata annunciata l'apertura di un procedimento disciplinare contro Juve, Real e Barcellona: "A seguito di un'indagine condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al progetto della cosiddetta Super League, sono stati aperti procedimenti disciplinari contro il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico dell'UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".