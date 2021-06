Superlega: sospeso il procedimento disciplinare nei confronti di Juve, Real e Barcellona

Il comunicato

Parlando sempre di Juve, l'ex capitano Alex Del Piero ha così analizzato l'attuale situazione in casa bianconera nell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspetto un mercato intelligente da parte dei bianconeri, come sempre. Bisognerà capire cosa cambia a centrocampo e poi in attacco. Dybala, Ronaldo, Morata: chi resta di tutti e tre? Ronaldo è un giocatore talmente incredibile che credo che la Juve lo terrà. Per mille motivi, come si fa a rinunciare ad un giocatore come Cristiano?