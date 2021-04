Superlega, Perez: “Tutti vogliono portare a termine il progetto”

Il presidente ha parlato

É da poco terminata la riunione dei club fondatori della Superlega. Queste le parole del presidente della neonata associazione e del Real Madrid Florentino Perez all'Equipe: "Non temo che alcuni dei club lascino il progetto di Superlega. La situazione è talmente grave che tutti sono d'accordo per portare a termine il progetto e trovare una soluzione. Nessuno è entrato perché messo sotto pressione. Parleremo con i responsabili politici europei. Gli hanno raccontato che metteremo in pericolo i campionati nazionali, che vogliamo essere sempre più ricchi. Sono delle stupidaggini e ci hanno creduto".