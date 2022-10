Superlega, il nuovo CEO Reichart: “Superlega progetto vivo, aperti al dialogo”

La Juventus sta cercando di riprendersi da un inizio di stagione disastroso, che l’ha vista scivolare già a meno 10 punti dalla vetta in campionato, e con un passo fuori dalla Champions League, viste le tre sconfitte in quattro partite...

La Juventus sta cercando di riprendersi da un inizio di stagione disastroso, che l'ha vista scivolare già a meno 10 punti dalla vetta in campionato, e con un passo fuori dalla Champions League, viste le tre sconfitte in quattro partite disputate nella fase a gironi. Mentre i bianconeri cercano di ritrovare sul campo la giusta forma, al di fuori continuano a muoversi i progetti collaterali, uno su tutto quello dellaSuperlega. Il progetto, che tengono in piedi la società bianconera con Barcellona e Real Madrid, ha visto la nomina di un nuovo CEO, Bernd Reichart, che ha parlato intervistato da El Larguero.