Un anno fa la nascita della Superlega: adesso a che punto siamo?

Un anno fa, nella notte tra il 18 e il 19 aprile veniva annunciata la Superlega, il supertorneo poi messo in soffitta dopo poche ore.

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2021 il mondo veniva sconvolto dall'annuncio di una nuova competizione, ovvero la Superlega. La notizia era già nota da alcuni da giorni, ma proprio in quelle ore tutto diventava ufficiale. 12 club, tra cui la Juventus, erano pronti a scrivere una nuova pagina del calcio mondiale, ma le aspettative non furono per nulla rispettate. L'idea era quella di far nascere una nuova competizione, ma elitaria, a gruppo chiuso, con i club più importanti che avevano la facoltà di decidere chi poteva entrare e chi no. La ratio di questa operazione era pressoché chiara, aumentare a dismisura i ricavi, visto che le varie squadre, durante la pandemia, avevano perso tanti milioni e quindi, sotto l'aiuto della banca J.P. Morgan, le squadre erano pronto ad essere ricoperte d'oro, grazie a partite sempre di qualità di big match continui.